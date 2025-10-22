Nessun legame di Berlusconi con la mafia | la Cassazione chiude il caso Barbara | Mio padre perseguitato per anni

«La sentenza della Cassazione sull’inesistenza dei legami tra Silvio Berlusconi e la mafia restituisce dopo molti, troppi anni agli italiani una verità che noi conoscevamo già perfettamente, e la consegna alla Storia». A dirlo il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, all’indomani della sentenza della Suprema Corte. La Cassazione zittisce gli sciacalli su Berlusconi. «Ora – prosegue Lupi – ci attendiamo che i mille cantori di questo assurdo teorema trovino il tempo e il modo di chiedere scusa, per il rispetto che si deve ad un uomo che ha contribuito a far grande l’Italia e che ha subito una persecuzione mediatica e giudiziaria indegna di un paese civile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

