Nessun legame di Berlusconi con la mafia | la Cassazione chiude il caso Barbara | Mio padre perseguitato per anni
«La sentenza della Cassazione sull’inesistenza dei legami tra Silvio Berlusconi e la mafia restituisce dopo molti, troppi anni agli italiani una verità che noi conoscevamo già perfettamente, e la consegna alla Storia». A dirlo il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, all’indomani della sentenza della Suprema Corte. La Cassazione zittisce gli sciacalli su Berlusconi. «Ora – prosegue Lupi – ci attendiamo che i mille cantori di questo assurdo teorema trovino il tempo e il modo di chiedere scusa, per il rispetto che si deve ad un uomo che ha contribuito a far grande l’Italia e che ha subito una persecuzione mediatica e giudiziaria indegna di un paese civile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Due donne, due attrici, un legame che va oltre la scena. Sul red carpet del Festival di Roma, è complicità vera. Claudia Gerini e Claudia Pandolfi hanno illuminato la serata con sorrisi autentici e uno sguardo d’intesa che racconta un’amicizia profonda. Nessun Vai su Facebook
Tra boschi e silenzi, Tim e Millie scoprono un legame che nessun umano dovrebbe conoscere. Together è il nuovo film #DaUrlo ora nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/42sum4g - X Vai su X
Mafia, la Cassazione: “Nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra” - La Suprema Corte respinge il ricorso della procura di Palermo: cade definitivamente l’ipotesi di un legame mafioso tra Berlusconi e Dell’Utri ... Scrive affaritaliani.it
Cassazione: nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra, stop definitivo alle misure di prevenzione - La Suprema Corte conferma che non ci sono prove di legami mafiosi nelle imprese di Berlusconi né pagamenti a Dell'Utri per garantirne il silenzio ... Secondo fanpage.it
Cassazione: nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e la mafia - ROMA La Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il capitolo giudiziario sulle presunte connessioni tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e la mafia. Riporta corrieredellacalabria.it