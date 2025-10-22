Nessun accordo sui beni sequestrati alla Russia per aiutare Kiev la prudenza di Meloni

22 ott 2025

Alla vigilia del Consiglio europeo in agenda domani, 23 ottobre, l'utilizzo degli asset russi per finanziare un prestito dell'Ue all'Ucraina resta un nodo: tra i capi di governo degli Stati membri non c'è infatti unanimità sull'argomento."Sulla questione dei prestiti di riparazione per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Today.it

