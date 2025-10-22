Nerviano (Milano), 22 ottobre 2025 - Mattinata agitata quella di oggi davanti ai cancelli dello stabilimento Leonardo di Nerviano, dove una ventina di attivisti appartenenti a Ultima Generazione, Palestine Action Italia, BDS, Global March To Gaza e Milano per la Palestina hanno bloccato l’ingresso di viale Europa, dando vita a un presidio ad alta tensione. L’obiettivo, spiegano, è stato quello di portare ai lavoratori un “ messaggio di responsabilità collettiva ”, chiedendo che l’azienda interrompa ogni rapporto commerciale, diretto o indiretto, con Israele. «Vogliamo che i dipendenti riconoscano il potere politico delle proprie azioni – ha dichiarato un’attivista – e che si uniscano a chi, anche dentro Leonardo, chiede di fermare ogni collaborazione con un Paese impegnato in un conflitto che sta causando migliaia di vittime civili». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nerviano, protesta agli stabilimenti Leonardo: “Stop ai rapporti con Israele"