Nerviano, 22 ottobre 2025 – Al ministero delle Imprese e del Made in Italy incontro sul futuro della Nerviano Medical Sciences (Nms), il più grande centro di ricerca oncologica italiano, uno dei più importanti d’Europa. Nonostante i tentativi di mediazione l’azienda ha scelto la linea dura, respingendo le proposte delle istituzioni e confermando la volontà di proseguire con il licenziamento collettivo di 73 ricercatori su 123 dipendenti di quel ramo. L’incontro. All’incontro di ieri hanno partecipato Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, i rappresentanti nazionali delle rispettive confederazioni, la Regione, il fondo cinese Pag, proprietario di Nms, e per la prima volta Invitalia, l’Agenzia pubblica per lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nerviano Medical Sciences, l’azienda conferma i 73 licenziamenti nell’incontro al ministero. E ora?