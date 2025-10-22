Nerina Fontana uccisa dal figlio Ruben Andreoli | Ho fatto la cosa più brutta al mondo Parlavamo delle foto del mio matrimonio e tutto è esploso
Brescia, 22 ottobre 2025 – " Ho fatto la cosa più brutta al mondo: ho ucciso mia madre. Non so come sia successo, è stato un attimo di follia". Queste le parole di Ruben Andreoli, 48enne magazziniere di Sirmione, al termine del processo per l'omicidio di Nerina Fontana, sua madre. L’omicidio è avvenuto il 15 settembre di due anni fa a Sirmione in provincia di Brescia. I carabinieri dei Ris sul luogo dell’omicidio consumato da Ruben Andreoli il 45enne magazziniere di Sirmione. Nerina massacrata di botte Quella sera Ruben Andreoli si è trasformato in una furia. Dopo avere dato un ceffone alla mamma, Andreoli l’ha massacrata di botte "colpendola ripetutamente e trascinandola il soggiorno dell’abitazione, strappandole i capelli, quindi, una volta che Fontana si era divincolata e aveva raggiunto la terrazza per chiedere aiuto, la raggiungeva, la gettava a terra e la colpiva alla testa e al busto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
