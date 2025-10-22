Nerina Fontana uccisa a mani nude in balcone condannato il figlio Ruben | Un momento di follia ho fatto la cosa peggiore al mondo

Niente ergastolo, ma una pena di 24 anni di reclusione. Questa la condanna inflitta dalla corte d'assise dei Brescia nei confronti di Ruben Andreoli, il 48enne magazziniere di Sirmione accusato di aver ucciso la madre Nerina Fontana, il 15 settembre 2023. La donna venne uccisa a calci e pugni nel. 🔗 Leggi su Today.it

