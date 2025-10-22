Neonata di Gaza con un tumore da 2 kg operata a Firenze | sta bene dopo il delicato intervento al Meyer
Sta meglio e potrà sopravvivere la neonata trasferita in Italia da Gaza per essere sottoposta a un delicatissimo intervento per rimuovere un tumore dalla base della colonna vertebrale. Un team dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha effettuato l’operazione di rimozione della massa sulla piccola di appena 28 giorni, asportando la massa del peso di circa 2 chili. Si è trattato di un caso estremamente raro, ma che ora dà speranze alla bambina e alla sua famiglia di origini palestinesi. Da Gaza a Firenze per il delicato intervento. La storia della neonata ha dell’incredibile: a meno di un mese di vita, la piccola pesava 4,3 chili, ma aveva una massa tumorale di circa 2 chili, posizionata alla base della colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Dilei.it
