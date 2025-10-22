neoconnessi premiate le scuole vincitrici alla camera dei deputati

Sono state premiate questa mattina alla Camera dei deputati, nella data indicata per l'istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, le tre classi vincitrici del concorso NeoConnessi, il progetto di educazione digitale di Wind Tre che dal 2018 ad oggi ha raggiunto oltre 2 milioni tra ragazzi e ragazze, coinvolgendo quasi la metà degli istituti scolastici del nostro Paese ( https:neoconnessi.windtre.it ). Centinaia gli elaborati multimediali e testuali presentati dalle scuole elementari di tutta Italia che hanno aderito al concorso, tra cui sono stati selezionati quelli ritenuti più originali ed efficaci per affrontare il tema di questa edizione, dal titolo “Nonni in digitale: connessione tra generazioni”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

