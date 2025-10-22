Alla Camera dei deputati sono state premiate le classi vincitrici del concorso «NeoConnessi», il progetto di educazione digitale di Wind Tre che ha coinvolto milioni di studenti italiani e quasi la metà delle scuole del Paese. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sull’uso consapevole della tecnologia e quest’anno ha avuto come tema Nonni in digitale: connessione tra generazioni, trasformando i bambini in veri e propri “maestri digitali” dei loro nonni e promuovendo l’alfabetizzazione digitale in famiglia attraverso il gioco e la collaborazione. Le classi vincitrici sono state premiate dall’attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini, ospite d’eccezione dell’evento, che ha intervistato gli studenti e ricevuto una targa speciale per il suo impegno nella sensibilizzazione sul bullismo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - NeoConnessi: premiate le scuole vincitrici alla Camera dei deputati nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale