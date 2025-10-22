NeoConnessi | premiate le scuole vincitrici alla Camera dei deputati nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale
Alla Camera dei deputati sono state premiate le classi vincitrici del concorso «NeoConnessi», il progetto di educazione digitale di Wind Tre che ha coinvolto milioni di studenti italiani e quasi la metà delle scuole del Paese. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sull’uso consapevole della tecnologia e quest’anno ha avuto come tema Nonni in digitale: connessione tra generazioni, trasformando i bambini in veri e propri “maestri digitali” dei loro nonni e promuovendo l’alfabetizzazione digitale in famiglia attraverso il gioco e la collaborazione. Le classi vincitrici sono state premiate dall’attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini, ospite d’eccezione dell’evento, che ha intervistato gli studenti e ricevuto una targa speciale per il suo impegno nella sensibilizzazione sul bullismo. 🔗 Leggi su Panorama.it
