Nella storia di Firenze La congiura dei Pazzi
’La congiura dei Pazzi’ negli spazi segreti e nelle sale di Palazzo Medici Riccardi. È un viaggio teatrale in prima assoluta quello proposto dalla Compagnia delle Seggiole, attiva sul territorio toscano dal 1999, e nota per l’abitudine di portare il suo pubblico in luoghi apparentemente non teatrali. Il testo della ‘Congiura’ è stato scritto da Massimo Sandrelli che spiega: "La congiura sarà proposta nel luogo dove, originariamente, avrebbe dovuto verificarsi, dentro Palazzo Medici. Poi Lorenzo il Magnifico propose alla famiglia di andare a messa e lo scenario del fatto di sangue cambiò". ’La congiura dei Pazzi’ sarà rappresentata negli spazi, anche più segreti, e nella sale di Palazzo Medici Riccardi il 7, l’8, il 21 e il 22 novembre, alle 20,30 e alle 21,30 (due repliche per sera, durata dello spettacolo 60 minuti circa). 🔗 Leggi su Lanazione.it
