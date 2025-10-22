Calpestati a Eindhoven, come se fosse antani, la regina delle supercazzole. Una partita che non è solo una sconfitta: è una resa estetica, morale, perfino spirituale. La sofferenza non abita più nei parastinchi dei calciatori, ma nei nostri occhi, nei nostri stomaci, nei pensieri che restano lì, sospesi, dopo il fischio finale. Il Napoli non ha equilibrio, non ha fiato, non ha idea di come stare in campo. È una barca che ha perso la bussola ma continua a remare per abitudine, come se la memoria del passato potesse bastare per restare a galla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel Napoli forse non tutti remano nella stessa direzione. Sembra una squadra all’inizio della fine