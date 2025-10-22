Nel fine settimana largo al gusto con la Sagra della scacina fritta di Bagno di Romagna
Domenica 26 ottobre, per la rassegna delle "Sagre d'ottobre", la Pro Loco di Bagno di Romagna propone la Sagra della Scacina Fritta che accompagna il weekend di festeggiamenti aperto venerdì dal festival del Fall Foliage. A partire dalle 10 verrà aperto il mercatino ambulante e dalle 12 gli stand. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
