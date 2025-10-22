Nel cuore del Tricolle 2.0 specialisti della cardiologia a confronto

Tempo di lettura: 2 minuti È il cuore al centro della due giorni “Nel cuore del Tricolle 2.0” promossa dall’ UOC Cardiologia e UTIC dell’Ospedale di Ariano, in programma il 24 e 25 ottobre presso l’Incontro Ricevimenti ad Ariano Irpino. Torna l’appuntamento con l’evento scientifico dedicato a specialisti ed esperti che si propone di fornire un aggiornamento completo e multidisciplinare sulle più recenti innovazioni in cardiologia, con particolare attenzione alle aree della cardiologia interventistica coronarica e strutturale, della terapia farmacologica e della prevenzione cardiovascolare. Le sessioni esploreranno le nuove tecnologie e strategie terapeutiche nella gestione delle lesioni coronariche complesse, evidenziando l’importanza dell’imaging intra-coronarico e dell’uso dei dispositivi a rilascio di farmaco nelle biforcazioni coronariche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

