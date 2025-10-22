Nel cuore del capoluogo torna Curiosando | vintage e antiquariato negli stand di piazza Cavour

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Sabato 25 e domenica 26 ottobre, piazza Cavour si trasformerà nel cuore pulsante del collezionismo e della creatività con il mercatino "Curiosando". Dalle 9 alle 19 i visitatori avranno l'opportunità di esplorare una vasta gamma di oggetti unici, vintage, con oltre 80 espositori pronti a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cuore capoluogo torna curiosandoNel cuore del capoluogo torna "Curiosando": vintage e antiquariato negli stand di piazza Cavour - Oltre alla vasta selezione di pezzi d’epoca, il mercatino che raggrupperà oltre 80 espositori offrirà anche uno spazio dedicato all’artigianato locale ... anconatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cuore Capoluogo Torna Curiosando