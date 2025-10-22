Neiser Villareal il bomber della Colombia U20 che segna nel nome di Neymar e del padre assassinato

Nasce Neiser, sostituisce sulla maglia la i con la y in onore di O'Ney. La storia del talento del calcio colombiano. Che ha trascinato con cinque gol in due partite i Cafeteros a un risultato storico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

