Nei supermercati del Fvg un QR code sullo scontrino per chiedere aiuto
Nel mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, Despar Nord e le questure del Friuli Venezia Giulia uniscono le forze per una nuova iniziativa di sensibilizzazione. La campagna, promossa in collaborazione con il ministero dell’Interno, punta a diffondere una cultura del rispetto e a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dress code super chic per te che fai dell’eleganza il tuo stile di vita!! Ti aspettiamo in store con una nuova collezione fantastica! AEAGRIFFE- Via Torino 53, San Nicola la Strada (CE) - facebook.com Vai su Facebook
FVG, digitalizzazione sistema carburanti: dal 2026 si attivano i nuovi QR Code - Il Friuli Venezia Giulia digitalizza il sistema carburanti: dal 2026 QR Code al posto delle tessere. Lo riporta nordest24.it
Codice a barre addio: QR Code sui prodotti dei supermercati/ I motivi: “Maggiori informazioni ai consumatori” - 22 aziende leader mondiali hanno chiesto di inserire i QR Code sui prodotti al supermercato al posto del classico codice a barre: il motivo Presto il codice a barre sparirà dai supermercati italiani ... Da ilsussidiario.net
Addio codice a barre, al supermercato arriverà il QR Code: ecco cosa può cambiare - In tutto 22 aziende hanno firmato una dichiarazione che punta a eliminare l’uso del codice a barre entro il 2027. Da tg24.sky.it