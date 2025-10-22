Nei comuni montani anticipo del 40% per facilitare la realizzazione degli interventi
«Una misura attesa e necessaria per aiutare concretamente i Comuni, in particolare quelli di montagna, che spesso incontrano difficoltà nell’anticipare le risorse per avviare i lavori finanziati con fondi regionali, statali o europei». Così il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd), membro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Che ruolo hanno i piccoli comuni, i borghi, i comuni montani nel turismo lento? L’ho raccontato oggi a Terelle, in un incontro organizzato dalla DMO Terra dei Cammini insieme al Comune di Terelle e alla sindaca Fiorella Gazzellone, nel clima autentico e acco - facebook.com Vai su Facebook
Unione dei Comuni Montani del Casentino, interventi di decespugliamento nel contesto del progetto Life shep for bio http://dlvr.it/TNh82m ? #LifeShepForBio - X Vai su X
«Nei comuni montani anticipo del 40% per facilitare la realizzazione degli interventi» - Albasi (Pd): «Grazie alla misura, la Regione potrà anticipare fino al 40% del contributo assegnato direttamente nelle casse dei comuni che ne faranno richiesta» ... Come scrive ilpiacenza.it
La nuova legge sui Comuni montani potrebbe tagliare fuori molti paesi romagnoli - Romagna protesta contro la nuova legge sulla montagna, approvata il mese scorso in Senato in via definitiva. Secondo ravennaedintorni.it
Incentivi nei comuni montani: cambiano criteri e agevolazioni - 131/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre, introduce nuove misure per lo sviluppo delle zone montane, con l’obiettivo di rafforzarne il tessuto economico e sociale. Segnala pmi.it