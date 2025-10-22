Negli uffici postali di Furci e Fresagrandinaria i due nuovi Atm Postamat di ultima generazione

Chietitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono operativi i due nuovi Atm Postamat installati presso gli uffici postali di Furci e Fresagrandinaria.I due dispositivi, di ultima generazione, sono caratterizzati da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di funzionalità e servizi.Sono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

