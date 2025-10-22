Neanche in Islanda si è al sicuro dalle zanzare ecco le prime mosche strane | come sono arrivate fin là e il ruolo del cambiamento climatico

Per tutte le agenzie di viaggi che promozionavano l’Islanda come l’unico Paese dove le zanzare non esistono è ora di ripensare i propri slogan. Nella fredda isola atlantica, al confine con il circolo polare artico, sono stati rinvenuti tre esemplari di un insetto mai visto prima a quelle latitudini. Gli scienziati avevano previsto da tempo che le zanzare avrebbero potuto colonizzare l’isola, ricca di stagni e acquitrini, ma c’era il dubbio sulla loro sopravvivenza dato il clima instabile del territorio, dove le acque dolci spesso congelano rapidamente. Trattandosi dei primi insetti trovati la domanda rimane, ma è possibile che il caldo anomalo degli ultimi mesi abbia abbattuto anche quest’ultima barriera alla proliferazione delle zanzare. 🔗 Leggi su Open.online