neanche gli olimpionici possono superare questo limite metabolico ecco quale

Gli atleti di ultra-resistenza trionfano su distanze strabilianti e condizioni estreme, ma uno dei loro avversari più ostici potrebbe essere proprio il loro stesso corpo. Un nuovo studio pubblicato su Current Biology ha identificato con precisione il limite superiore del dispendio energetico umano, rivelando che anche i più straordinari atleti del pianeta non possono sfuggire a un soffitto metabolico biologico invalicabile. La ricerca, condotta dall’antropologo biologico Drew Best e dal suo team del Massachusetts College of Liberal Arts, ha monitorato 14 atleti d’élite altamente addestrati per un intero anno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

