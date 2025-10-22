Los Angeles (Stati Uniti), 22 ottobre 2025 – Gli Oklahoma City Thunder campioni in carica hanno iniziato la nuova stagione NBA nella stessa maniera in cui avevano chiuso la precedente: nella notte della cerimonia della consegna degli anelli vinti lo scorso anno battendo in finale gli Indiana Pacers, OKC si è infatti imposta sugli Houston Rockets – altra squadra nel lotto delle favorite per il tutolo – per 125-124 dopo ben due tempi supplementari. A decidere la sfida, con un glaciale due su due in lunetta siglato a 2.3” dalla fine, ci ha pensato Shai Gilgeous-Alexander, che alla fine ha chiuso con un bottino personale di 35 punti (30 dei quali segnati a partire dal terzo quarto), 5 rimbalzi catturati e altrettanti assist distribuiti ai compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nba: Okc piega Houston 125-124 dopo due supplementari