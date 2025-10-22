Nba | Okc piega Houston 125-124 dopo due supplementari
Los Angeles (Stati Uniti), 22 ottobre 2025 – Gli Oklahoma City Thunder campioni in carica hanno iniziato la nuova stagione NBA nella stessa maniera in cui avevano chiuso la precedente: nella notte della cerimonia della consegna degli anelli vinti lo scorso anno battendo in finale gli Indiana Pacers, OKC si è infatti imposta sugli Houston Rockets – altra squadra nel lotto delle favorite per il tutolo – per 125-124 dopo ben due tempi supplementari. A decidere la sfida, con un glaciale due su due in lunetta siglato a 2.3” dalla fine, ci ha pensato Shai Gilgeous-Alexander, che alla fine ha chiuso con un bottino personale di 35 punti (30 dei quali segnati a partire dal terzo quarto), 5 rimbalzi catturati e altrettanti assist distribuiti ai compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
NBA 🇺🇸 - Kevin Durant, scambiato in estate da Phoenix con Houston, entra nel suo ultimo anno di contratto ($54 milioni) ma ha già fatto capire le sue intenzioni al media day - facebook.com Vai su Facebook
NBA, i risultati della notte. OKC piega Houston dopo due supplementari. Lakers ko con Golden State - I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder festeggiano la serata della consegna ... Riporta oasport.it
NBA 2025/26, i risultati della notte del 22 ottobre! – VIDEO - Opening Night della NBA 2025/26 con due risultati a sorpresa: OKC festeggia dopo due OT, i Warriors piegano i Lakers. Si legge su generationsport.it
NBA, si parte col botto: OKC vince al doppio OT, bene i Warriors - Nell'opening night della regular season NBA, vincono i campioni in carica dei Thunder e i Warriors, rispettivamente contro Rockets e Lakers. Come scrive vocidicitta.it