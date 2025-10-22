Nba Inter il progetto col Milan e con l’Armani è concreto | tutti i dettagli e gli scenari

Ecco come può cambiare il basket in Europa. Quella che sembrava solo una suggestione sta diventando una realtà sempre più concreta: la NBA punta all'Europa con un progetto ambizioso che potrebbe vedere la luce nel 2027, coinvolgendo anche il basket milanese e, indirettamente, i due club calcistici cittadini, Inter e Milan. Come riportato da La Stampa, l'idea di una "NBA Europe" sta creando un vero e proprio terremoto nel basket continentale. L'Eurolega si spacca, Milano guarda alla NBA. Durante una recente riunione a Barcellona, diversi top club dell'Eurolega (tra cui Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce e Asvel Villeurbanne) hanno manifestato la volontà di avere libertà d'azione per il 2027, un chiaro segnale di apertura verso il progetto NBA.

