nba i risultati della notte okc piega houston dopo due supplementari lakers ko con golden state

22 ott 2025

Non poteva esserci un inizio più scoppiettante per la NBA 2025-2026. I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder festeggiano la serata della consegna degli anelli con una vittoria incredibile contro gli Houston Rockets. Un successo per 125-124 arrivato addirittura dopo due tempi supplementari, con l’MVP Shai Gilgeous-Alexander decisivo sia nel finale dei regolamentari sia poi all’overtime. A Houston non basta un fenomenale Alperen Sengun da 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre il neo arrivato Kevin Durant firma 23 punti ed è protagonista di un’azione un po’ controversa nel finale del primo supplementare. 🔗 Leggi su Oasport.it

