Nba al via la stagione | le partite della notte

Gli Oklahoma City Thunder aprono la nuova stagione NBA con una vittoria sofferta, celebrando al meglio la cerimonia di consegna degli anelli da campioni in carica. I padroni di casa superano gli Houston Rockets 125-124 dopo due tempi supplementari, grazie a due liberi decisivi di Shai Gilgeous-Alexander a 2.3 secondi dalla sirena. L’Mvp in carica chiude con 35 punti, mentre ai Rockets non bastano i 39 di uno stratosferico Sengun. 23 punti a referto, invece, per il neoacquisto Rockets Durant. Nell’altro match della notte, i Golden State Warriors vincono 119-109 sul campo dei Los Angeles Lakers, privi di LeBron James fermo per un problema alla sciatica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba, al via la stagione: le partite della notte

