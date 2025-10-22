NBA al via i pronostici del rossonero De Winter | Ecco chi vincerà Il video sui social del Milan

Pianetamilan.it | 22 ott 2025

In occasione del ritorno della NBA, il Milan posta sui propri canali social un video in cui Koni De Winter prova a pronosticare i risultati della stagione in partenza. Intanto, Milan e Inter pensano al progetto NBA Europe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

