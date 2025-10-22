NavigArte Off a Fauglia una serata di grande danza contemporanea
Sabato 25 ottobre alle 21.15 il Teatro Comunale di Fauglia in piazza Trieste e Trento, ospita uno degli appuntamenti di punta di NavigArte Off, sezione ‘fuori città’ del festival NavigArte, diretto da Flavia Bucciero. Una serata, interamente dedicata alla danza contemporanea, con tre spettacoli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
FAUGLIA NavigArte Off ospita al teatro comunale di Fauglia lo spettacolo della scuola di danza St Danza di Livorno , che... - facebook.com Vai su Facebook