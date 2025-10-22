Nave Dattilo coi cadaveri di 7 migranti verso Porto Empedocle

I cadaveri di sette migranti morti nel naufragio tra il 16 e il 17 ottobre scorsi, e recuperati arriveranno, a fine mattinata, a Porto Empedocle. Sono a bordo della nave Dattilo della guardia costiera che nel Canale di Sicilia ha effettuato il soccorso di un barchino di 7 metri, salpato da Sfax, in Tunisia. Diciassette migranti, originari di Ciad, Guinea e Sudan, sono stati sbarcati durante la notte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

