Naufragio al largo della Tunisia strage in mare | 40 morti tra le vittime anche neonati Cosa è successo

Nuovo dramma in mare. Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel.

Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi in seguito all'ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Lo afferma l'Unicef facendo riferimento all'imbarcazione di migranti che si è capovolta ieri in area Sar maltese a cir

Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi, si aggrava il bilancio del naufragio al largo di Lampedusa

Naufragio al largo della Tunisia, strage in mare: 40 morti, tra le vittime anche dei neonati - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato ...

Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 40 morti (tra cui alcuni neonati) e 30 soccorsi - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato ...

FLASH: Strage al largo della Tunisia, morti 40 migranti. Anche diversi neonati tra le vittime - Secondo quanto riferito all'Afp da un portavoce della procura della città di Mahdia, 40 migranti provenienti dall'Africa subsaharia ...