Naufragio al largo della Tunisia strage in mare | 40 morti tra le vittime anche neonati Cosa è successo

Leggo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo dramma in mare. Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel. 🔗 Leggi su Leggo.it

