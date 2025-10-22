Naufragio al largo della Tunisia | almeno 40 morti tra le vittime anche neonati

Sono 40 le persone che hanno perso la vita in un naufragio avvenuto al largo della Tunisia. Un’imbarcazione, con a bordo almeno 70 migranti subsahariani, si è ribaltata davanti alla costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Tra le vittime, anche neonati. Altre 30 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera. Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, alla radio tunisina Mosaïque FM. La procura ha ordinato l’apertura di un’indagine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

