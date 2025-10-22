Naufragio al largo della Tunisia | almeno 40 morti tra le vittime anche neonati

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 40 le persone che hanno perso la vita in un naufragio avvenuto al largo della Tunisia. Un’imbarcazione, con a bordo almeno 70 migranti subsahariani, si è ribaltata davanti alla costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Tra le vittime, anche neonati. Altre 30 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera. Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, alla radio tunisina Mosaïque FM. La procura ha ordinato l’apertura di un’indagine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

naufragio al largo della tunisia almeno 40 morti tra le vittime anche neonati

© Ilfattoquotidiano.it - Naufragio al largo della Tunisia: almeno 40 morti, tra le vittime anche neonati

Altre letture consigliate

naufragio largo tunisia almenoNaufragio al lago della Tunisia, sono 40 i morti tra cui almeno un neonato - "Le indagini iniziali indicano che c'erano 70 persone a bordo della nave", ha spiegato detto Walid Chtabri, portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Mahdia ... Segnala italiaoggi.it

naufragio largo tunisia almenoMigranti, naufragio al largo della Tunisia: 40 morti (tra cui alcuni neonati) e 30 soccorsi - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato ... Secondo msn.com

naufragio largo tunisia almenoNaufragio al largo della Tunisia, altra strage nel Mediterraneo: almeno 40 i migranti morti, tra le vittime anche neonati - Sono almeno 40 i migranti morti a seguito del naufragio della loro imbarcazione avvenuto al largo di Salakta, in Tunisia, nel governatorato di Mahdia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Naufragio Largo Tunisia Almeno