Naufragio al largo della Tunisia | almeno 40 migranti morti tra loro anche neonati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia in mare vicino a Salakta. Almeno quaranta migranti hanno perso la vita in un drammatico naufragio avvenuto al largo di Salakta, nella regione di Mahdia, nel sud-est della Tunisia. L’imbarcazione, una barca di fortuna in ferro, si sarebbe capovolta durante la traversata, causando la morte di gran parte delle persone a bordo. Tra le vittime anche neonati. Secondo quanto riportato dal portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, e trasmesso alla radio tunisina Mosaïque FM, la barca trasportava migranti provenienti dall’Africa subsahariana. Tra le vittime sono stati identificati anche alcuni neonati, rendendo la tragedia ancora più straziante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

