Naufragio al largo della Tunisia | 40 morti

Almeno 40 persone migranti, inclusi diversi neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Lo ha reso noto il portavoce del Tribunale di Mahdia, Walid Chtabri, precisando che altre 30 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera. L’imbarcazione, un piccolo barchino di ferro che secondo le prime informazioni trasportava circa 70 persone subsahariane, stava tentando di raggiungere l’Europa fuggendo dalla Tunisia, dove negli ultimi tempi le violenze e i circuiti di tratta si sono moltiplicati. La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta sulle cause del naufragio, mentre le ong da tempo denunciano intercettazioni violente e respingimenti illegali da parte della Guardia costiera tunisina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

