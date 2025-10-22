Naufragio al largo della Tunisia | 40 migranti morti 30 soccorsi
Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, secondo cui altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera. La Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
