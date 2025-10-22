Naufragio al largo della Tunisia | 40 migranti morti 30 soccorsi

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, secondo cui altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera. La Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

naufragio al largo della tunisia 40 migranti morti 30 soccorsi

© Feedpress.me - Naufragio al largo della Tunisia: 40 migranti morti, 30 soccorsi

Argomenti simili trattati di recente

naufragio largo tunisia 40Naufragio al largo della Tunisia: 40 morti, 30 soccorsi - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia ... ilsole24ore.com scrive

Migranti, naufragio al largo della Tunisia. Morte due persone tra cui un bambino - Un bambino di 5 anni e un adulto sono morti nel naufragio di una barca di migranti al largo della Tunisia. Scrive tg24.sky.it

Migranti, naufragio al largo Tunisia. Ci sono 15 dispersi - Una quindicina di migranti risultano dispersi in seguito al naufragio dell' imbarcazione su cui erano partiti da Sfax, in Tunisia. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Naufragio Largo Tunisia 40