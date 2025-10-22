Naufragio al largo della Tunisia | 40 migranti morti 30 soccorsi Tra le vittime anche dei neonati

Ci sono anche neonati tra i quaranta migranti provenienti dall'Africa subsahariana morti in un naufragio al largo della Tunisia. Lo ha riferito un portavoce della magistratura tunisina. «Le indagini iniziali indicano che c'erano 70 persone a bordo della nave», ha spiegato detto Walid Chtabri, portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Mahdia. «Quaranta corpi, tra cui di neonati, sono stati.

