Nati undici nuovi cuccioli di balena | sono di una specie sull’orlo dell’estinzione

Uccise spesso da reti da pesca e collisioni con le navi, si sono ridotte a meno di 400 esemplari. Quest’anno però una nuova generazione di piccoli offre speranza. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nati undici nuovi cuccioli di balena: sono di una specie sull’orlo dell’estinzione

