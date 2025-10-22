Nataly Ospina è un’influencer colombiana da quasi un milione di follower. Lo scorso dicembre, Nataly Ospina e Ezio Greggio si erano presentati insieme al Montecarlo Film Festival ma allora nessuno fece caso alla loro intesa dato che la loro amicizia durava da cinque anni. Alcune foto recenti però non lasciano alcun dobbio: il magazine Diva & Donna ha immortalato i due mano nella mano. Nataly Ospina è una food influencer colombiana, originaria di Medellin e con quasi un milione di followers su Instagram. “Eating is my full-time job”, “Mangiare è il mio lavoro a tempo pieno”, si legge nella sua bio su Instagram. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nataly Ospina, chi è la nuova fiamma di Ezio Greggio