Natalità Italia in crisi | nel 2024 meno di 370mila culle

Roma, 22 ottobre 2025 – Nascite in calo e fecondità ai minimi storici. È quanto emerge dal report dell’Istat. Continua la diminuzione delle nascite: nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente (una contrazione di quasi 10mila unità). Nel 2025 in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it