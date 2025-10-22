Natalità Italia in crisi | nel 2024 meno di 370mila culle
Roma, 22 ottobre 2025 – Nascite in calo e fecondità ai minimi storici. È quanto emerge dal report dell’Istat. Continua la diminuzione delle nascite: nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente (una contrazione di quasi 10mila unità). Nel 2025 in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I nuovi dati Istat su natalità e fecondità della popolazione residente in Italia indicano nuovi record negativi per il nostro Paese. Nel 2024 meno di 370mila nascite e nei primi mesi del 2025 ulteriore calo del 6,3%. Crollo di nuovi nati al sud. - facebook.com Vai su Facebook
Il crollo della natalità in Italia prosegue senza sosta. Secondo i nuovi dati ISTAT, non ci sono mai stati così pochi nati come nel 2024. - X Vai su X
Natalità in Italia ai minimi storici: «Calo ormai strutturale». I dati Istat: 370mila nati nel 2024, in calo del 2,6% - Nel 2024, secondo l'Istat, si è superato un altro record: le nascite sono state meno di 370mila. Segnala ilmessaggero.it
Sempre meno bambini in Italia: nel 2024 solo 369.944 nuovi nati. E i primi dati sul 2025 sono ancora peggiori - Età media al primo figlio quasi 32 anni, fecondità in calo: 1,18 figli per donna, sotto il minimo storico del 1995 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
La crisi demografica non si combatte solo a colpi di assegni unici. I nuovi dati sulla natalità - Probabilmente, a guidare le decisioni sulla natalità nei paesi sviluppati sono più i fattori culturali che quelli economici. Come scrive ilfoglio.it