Natalità Italia ai minimi storici | la Campania è la più giovane
Il tasso di natalità in Campania nel periodo gennaio-luglio di quest?anno, ovvero quante nascite sono avvenute ogni mille abitanti, resta più alto di quello nazionale,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
I nuovi dati Istat su natalità e fecondità della popolazione residente in Italia indicano nuovi record negativi per il nostro Paese. Nel 2024 meno di 370mila nascite e nei primi mesi del 2025 ulteriore calo del 6,3%. Crollo di nuovi nati al sud. Vai su Facebook
Natalità ai minimi storici: in Italia le nascite continuano a diminuire, meno di 370mila i bambini venuti alla luce nel 2024. Un trend che conferma l’emergenza demografica nel Paese. #Tg1 Paola Colombo - X Vai su X
Natalità, Italia ai minimi storici: la Campania è la più giovane - luglio di quest’anno, ovvero quante nascite sono avvenute ogni mille abitanti, resta più alto di quello ... Da ilmattino.it
Natalità ai minimi storici, nel 2024 in Italia meno di 370 mila nati. Il Rapporto Istat - I dati Istat confermano il calo strutturale delle nascite e la riduzione della fecondità. Scrive doctor33.it
In Italia nascite ai minimi storici - In Italia culle sempre più vuote, nel 2024 poco meno di 370mila nuovi nati: - Da libero.it