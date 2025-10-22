Natalità Italia ai minimi storici | la Campania è la più giovane

Ilmattino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tasso di natalità in Campania nel periodo gennaio-luglio di quest?anno, ovvero quante nascite sono avvenute ogni mille abitanti, resta più alto di quello nazionale,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

natalit224 italia ai minimi storici la campania 232 la pi249 giovane

© Ilmattino.it - Natalità, Italia ai minimi storici: la Campania è la più giovane

Contenuti che potrebbero interessarti

natalit224 italia minimi storiciNatalità, Italia ai minimi storici: la Campania è la più giovane - luglio di quest’anno, ovvero quante nascite sono avvenute ogni mille abitanti, resta più alto di quello ... Da ilmattino.it

natalit224 italia minimi storiciNatalità ai minimi storici, nel 2024 in Italia meno di 370 mila nati. Il Rapporto Istat - I dati Istat confermano il calo strutturale delle nascite e la riduzione della fecondità. Scrive doctor33.it

natalit224 italia minimi storiciIn Italia nascite ai minimi storici - In Italia culle sempre più vuote, nel 2024 poco meno di 370mila nuovi nati: - Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Natalit224 Italia Minimi Storici