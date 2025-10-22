Nasconde merce in uno zainetto e aggredisce i dipendenti di un supermercato in via Tiburtina arrestato
Un uomo di 34 anni è stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine per una rapina avvenuta nella mattinata di martedì 21 ottobre per una rapina messa a segno in un supermercato di via Tiburtina Valeria.Intorno a mezzogiorno circa di ieri, in un supermercato della Tiburtina, alcuni dipendenti in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
