Nasconde merce in uno zainetto e aggredisce i dipendenti di un supermercato in via Tiburtina arrestato

Ilpescara.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni è stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine per una rapina avvenuta nella mattinata di martedì 21 ottobre per una rapina messa a segno in un supermercato di via Tiburtina Valeria.Intorno a mezzogiorno circa di ieri, in un supermercato della Tiburtina, alcuni dipendenti in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

