Nascite ancora in calo nel Pordenonese | -5,6% nel 2024

Calano ancora le nascite in Regione e nella provincia di Pordenone. A dirlo sono gli ultimi dati Istat che fotografano una progressivo calo della natalità in alcune zone della Regione. Le cifre in RegioneRispetto allo stesso periodo del 2024, i dati provvisori dell'Istat legati al periodo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Nel 2024 in #Italia sono nati solo 369.944 bambini: 10mila in meno rispetto al 2023. Il calo delle nascite, secondo l'@istat_it , continua dal 2008. Fatta eccezione per Valle d’Aosta e Trentino. Leggi l'articolo completo online al link https://fortuneita.com/2025/1 - X Vai su X

Declino demografico in Italia: nascite 2024 in calo e fecondità ai minimi storici - facebook.com Vai su Facebook

NASCITE IN CALO, AI MINIMI STORICI LA FECONDITA' - 2,6%) è in linea con la variazione percentuale media annua regist ... Riporta 9colonne.it

Nascite in calo: due scuole su tre stanno in piedi solo con i fondi pubblici. L'assessore Rosolen: «Mantenere i livelli elevati di istruzione in tutta la regione» - Il calo demografico non accenna ad invertire la rotta nel 2025 in Friuli Venezia Giulia se continuano i 500 parti al mese registrati nei primi cinque mesi dell'anno, si arriverà a sei mila nascita ... Secondo ilgazzettino.it

Calo delle nascite e campagne di prevenzione: due temi che hanno un grande impatto sulla sanità, i passi della Lombardia - Il Corriere nei giorni scorsi ha riportato due notizie apparentemente slegate tra loro: da una parte l’importante calo delle nascite (solo a Milano meno 14% nei primi 5 mesi dell’anno in corso ... milano.corriere.it scrive