Nasce Una stanza tutta per sé a sostegno di donne vittime violenza e persone fragili
Sarà presentata giovedì 23 ottobre alle ore 9,30 nella Sala consiliare di San Ferdinando "Una stanza tutta per sé". Questa è stata realizzata dal Soroptimist International Club di Palmi presso la Caserma dei Carabinieri di San Ferdinando, nell’ambito del Progetto Nazionale scaturito da un accordo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
