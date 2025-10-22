Nasce Scegliamo Monteforte il progetto guidato da Paolo de Falco

22 ott 2025

Si è ufficialmente costituita la lista “Scegliamo Monteforte”, che sosterrà la candidatura di Paolo de Falco in vista delle elezioni amministrative del 23 e 24 novembre 2025. La lista "Scegliamo Monteforte" nasce dalla sintesi dei due gruppi politici (de Falco e De Sapio) che hanno lavorato per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

