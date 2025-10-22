Nasce la Porti d' Italia spa ma a Venezia manca ancora un presidente

Sta prendendo forma “Porti d'Italia spa”, una nuova società pubblica - parte di una più ampia riforma delle infrastrutture portuali voluta dal viceministro Edorardo Rixi - volta a riportare allo Stato il coordinamento dei porti italiani. Una sorta di “super Autorità” di diritto privato, ma a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Porti, Federlogistica: “Per varare una riforma è indispensabile parlare con chi li vive ogni giorno” - “In queste settimane si discute molto della riforma Porti d’Italia, ma non essendo ancora disponibile un testo ufficiale, ogni valutazione rischia di essere prematura e basata su ipotesi o indiscrezio ... Scrive msn.com

Porti, l’attesa infinita dei nuovi presidenti: le nomine bloccate dai dissidi FdI-Lega. Il caso Alto Adriatico - Lo stallo continua per la nomina dei presidenti delle undici Autorità di sistema portuali commissariate. Secondo ilgazzettino.it