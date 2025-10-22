Quattro anni dopo la sua scomparsa, Diego Armando Maradona si prepara a conquistare il mercato mondiale con un marchio che porta il suo nome. I cinque eredi del Pibe de Oro hanno siglato un accordo storico con l’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua società Electa Global per trasformare l’icona del calcio argentino in un brand di lusso. Un’operazione che segna una svolta per una famiglia rimasta finora alla finestra, mentre altri campioni monetizzavano la propria immagine. Il progetto prenderà il via con una linea di abbigliamento, calzature e accessori di alta gamma destinati al mercato europeo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Nasce il marchio Maradona: gli eredi del Pibe de Oro firmano l’accordo con Electa Global