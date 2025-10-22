Nasce a Roma il patto per il Made in Italy autentico

Nel cuore di Roma, alla Camera dei Deputati, ITPI – Istituto Tutela Produttori Italiani e Federitaly hanno riunito istituzioni e imprese per discutere come difendere e valorizzare il Made in Italy “interamente italiano”. Un confronto serrato su tutela, certificazioni e posizionamento internazionale, per consolidare il vantaggio competitivo dei prodotti nati e realizzati in Italia. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

