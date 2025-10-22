Narni inaugurata la sezione Anppia | Difendere la memoria e i valori dell' antifascismo

Lo scorso 18 ottobre a Narni è stata istituita la sezione dell'Anppia (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti). La sezione è stata intitolata a Sandro Pertini e Umberto Terracini. A capo dell'associazione è stata nominata Eleonora Fociani. "L'associazione - spiega la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altre letture consigliate

Sabato 18 Ottobre 2025, Narni Giornata della prevenzione Info in locandina - facebook.com Vai su Facebook

Narni, via alla decima edizione del Festival della Sociologia - Venerdì 10 ottobre, Narni ha inaugurato la decima edizione del Festival della Sociologia con una giornata intensa e partecipata, che ha confermato, ancora una volta, come questo appuntamento non sia u ... Segnala umbria24.it