Narni inaugurata la sezione Anppia | Difendere la memoria e i valori dell' antifascismo

Ternitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 18 ottobre a Narni è stata istituita la sezione dell'Anppia (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti). La sezione è stata intitolata a Sandro Pertini e Umberto Terracini. A capo dell'associazione è stata nominata Eleonora Fociani. "L'associazione - spiega la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

narni inaugurata sezione anppiaNarni, via alla decima edizione del Festival della Sociologia - Venerdì 10 ottobre, Narni ha inaugurato la decima edizione del Festival della Sociologia con una giornata intensa e partecipata, che ha confermato, ancora una volta, come questo appuntamento non sia u ... Segnala umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Narni Inaugurata Sezione Anppia