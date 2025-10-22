Narcisisti e tossicodipendenti | La figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin contro i genitori

A pochi giorni dal suo trentesimo compleanno Ireland Baldwin, la figlia nata dalla relazione tra Alec Baldwin e Kim Basinger, è tornata a parlare del suo controverso rapporto con i genitori. Al centro di una disputa familiare quando i due attori si separarono nel 2002 (lei aveva solo sette anni), Ireland non ha mai fatto mistero di avere vissuto un' infanzia infelice a causa delle tensioni tra il padre e la madre e sulle pagine del suo blog personale su Substack ha definito la sua una " famiglia di narcisisti ". Le dure parole sui genitori. " 30, civettuola e sopravvissuta ". Così si intitola il lungo post di sfogo, in cui Ireland ha tirato le fila dei suoi primi trent'anni di vita segnati da un'infanzia "solitaria" e "cresciuta senza due genitori in casa e senza fratelli a cui rivolgersi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Narcisisti e tossicodipendenti": La figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin contro i genitori

