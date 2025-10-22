Napoli urna cineraria abbandonata in strada al Rione Traiano
Tempo di lettura: 2 minuti Era a terra, accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Livio Andronico nel Rione Traiano. Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata in strada a Napoli, nel quartiere Soccavo. A trovarla gli agenti dell’Unità operativa Soccavo della Polizia locale di Napoli. Intervenuti a seguito di una segnalazione, gli agenti hanno avviato le procedure previste, e contattato la dirigente dei Servizi cimiteriali del Comune. Su sua disposizione, l’urna è stata affidata al personale del cimitero di Soccavo. Adesso è nell’area destinata alla conservazione delle salme non identificate, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
