Napoli una decina di donne rioccupa l' ex motel Agip

"Noi siamo usciti con le buone, ce ne siamo andati con una mano avanti e una dietro. Adesso basta, siamo venuti a occupare un'altra volta". Quattordici giorni dopo lo sgombero, gli occupanti dell'ex motel Agip, a Secondigliano (Napoli), sono tornati. E poco gli importa dei sigilli, perché alcuni non sanno, ancora, dove andare a dormire; altri invece non hanno ricevuto il sussidio promesso dal Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Napoli, donne rioccupano l'ex motel Agip: «Dateci delle case vere» - Una decina di mamme hanno rioccupato in mattinata appartamenti nell'ex Motel Agip, sgomberato ad inizio mese.

