Napoli sconfitta da record con il PSV E Conte rischia di imbarazzare il club
Napoli, 22 ottobre 2025 - Antonio Conte e il Napoli, un matrimonio bis celebrato quest'estate a dispetto dei forti venti di addio con la ferma intenzione di confermarsi in Serie A e di provare anche a fare la voce grossa in Champions League. Quanto all'ambito europeo, delle tre sinfonie suonate finora solo una è stata intonata: battuto lo Sporting nella cornice amica del Maradona, le altre due, tra Manchester City e soprattutto PSV Eindhoven, sono state due canzonette stridule e tutt'altro che memorabili. O forse no, perché il ko patito al Philips Stadion, a suo modo, entrerà nella storia della competizione continentale più prestigiosa e soprattutto del club partenopeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
