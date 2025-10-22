Napoli sabato al Maradona arriverà l’Inter Rinascere o scomparire non vediamo troppe vie di mezzo Gazzetta
Il Napoli ha già perso quattro partite dall’inizio della stagione: City, Milan, Torino e Psv Eindhoven. Segno che la situazione è critica e sabato al Maradona (ore 18) ci sarà il match scudetto con l’Inter di Chivu che si è ripresa e ieri sera ha finito col dominare il Saint-Gillioise con la vittoria per 4-0. Scrive la Gazzetta dello Sport: Il Napoli in 8 minuti si è capottato. Prima l’autorete di Buongiorno su cross di Perisic, poi il contropiedone lunghissimo che ha portato alla cavalcata solitaria di Saibari e al relativo 2-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Alcuni momenti del Ritiro Interdiocesano a Napoli di sabato 18 Ottobre. Grazie Gesù per il dono della Comunità Gesù Risorto e dei fratelli!
Sabato sera al Grande Torino! Il Napoli affronta il Torino sabato alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt
Largo Maradona, c'è l'intesa per la riapertura: "Incontro proficuo con il Comune di Napoli" - L'avvocato Angelo Pisani, legale dei commercianti, annuncia: "Trovata importante intesa e soluzione di buon senso per la riapertura del sito turistico tra i più visitati al mondo" ... Secondo napolitoday.it
I tifosi spingono il Napoli: sabato il remake della partita-scudetto col Cagliari, Maradona sold out - La festa è ancora qui e il Maradona si prepara a vivere un’altra notte di effetti speciali, 99 giorni dopo la storica sbornia di emozioni per la conquista del quarto ... Riporta napoli.repubblica.it
Napoli-Cagliari 1-0, gol di Anguissa e azzurri vittoriosi al Maradona - In occasione del primo match in casa del Napoli contro il Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle ore 20. Riporta ilmattino.it