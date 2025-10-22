Napoli sabato al Maradona arriverà l’Inter Rinascere o scomparire non vediamo troppe vie di mezzo Gazzetta

Il Napoli ha già perso quattro partite dall’inizio della stagione: City, Milan, Torino e Psv Eindhoven. Segno che la situazione è critica e sabato al Maradona (ore 18) ci sarà il match scudetto con l’Inter di Chivu che si è ripresa e ieri sera ha finito col dominare il Saint-Gillioise con la vittoria per 4-0. Scrive la Gazzetta dello Sport: Il Napoli in 8 minuti si è capottato. Prima l’autorete di Buongiorno su cross di Perisic, poi il contropiedone lunghissimo che ha portato alla cavalcata solitaria di Saibari e al relativo 2-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

